Новосибирские аспиранты получат доступ к Пушкинской карте

В ходе оперативного совещания в облправительстве губернатор Андрей Травников напомнил, что уже второй год в нашей стране реализуется проект «Пушкинская карта». «На территории Новосибирской области он реализуется успешно, но, безусловно, есть резервы для большего охвата молодёжи этим проектом. Он очень востребован у молодёжи, и просьба к руководителям муниципальных образований – активизировать использование карты на территориях, в городах и районах. Как показатель того, что «Пушкинская карта» востребована – встреча с молодыми учёными, которая у меня проходила в августе на площадке международного форума технологического развития «Технопром-2022». Тогда молодые учёные попросили распространить действие карты не только на студентов, но и на аспирантов, обучающихся в Новосибирской области. Федеральное Правительство пока ещё рассматривает такое решение, но здесь я принципиально поддержал эту идею. С начала 2023 года действие «Пушкинской карты» распространяется на аспирантов Новосибирской области. Затраты регионального бюджета на эту статью не такие большие, и решение правильное, потому что эта категория молодёжи – аспиранты – для нашего наукоёмкого региона очень большая и важная», – подчеркнул Андрей Травников.

В рамках оперативного совещания с докладом о реализации программы «Пушкинская карта» на территории Новосибирской области выступила заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. С 1 сентября 2021 года в России действует программа социальной поддержки молодёжи (в возрасте от 14 до 22 лет) «Пушкинская карта». Новосибирская область стабильно сохраняет лидерские позиции в реализации программы среди регионов Сибири: на текущий момент по «Пушкинской карте» продано билетов на общую сумму 311,2 млн рублей, что составляет 46% освоения потенциального бюджета проекта в 2022 году. По объёму продаж билетов по «Пушкинской карте» Новосибирская область по результатам за 10 месяцев этого года поднялась на второе месте в Сибирском федеральном округе, уступая только Кемеровской области. За год число пользователей карты выросло почти в четыре раза.

Количество организаций-участников проекта «Пушкинская карта» в нашей области увеличилось с момента старта в семь раз. К участию в проекте сейчас присоединились 87 организаций, в том числе: 23 государственные организации сферы культуры и образования, 47 – негосударственных и 17 муниципальных из 11 муниципальных образований. Продолжается работа по подключению кинотеатров и кинозалов. Сейчас купить билеты по «Пушкинской карте» можно в 17 кинотеатрах Новосибирской области – не только в областном центре, но и в наукограде Кольцово, Болотном, Куйбышеве, Сузуне, Чанах и Тогучине.

Количество молодых людей от 14 до 22 лет – потенциальных участников программы – в Новосибирской области сегодня составляет 244 571 человек. На сегодняшний день по программе «Пушкинская карта» в Новосибирской области доступны 511 мероприятий (спектакли, концерты, выставки, музейные экспозиции, мастер-классы, лекции, музыкально-литературные вечера, экскурсии, фильмы).

Задачи по активизации действия проекта «Пушкинская карта» в Новосибирской области: увеличить количество организаций–участников; учредителям муниципальных организаций культуры всех районов и городов области – активизировать работу по включению учреждений в проект «Пушкинская карта», а также информационную работу среди жителей Новосибирской области.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru