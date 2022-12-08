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Какие профессии будут самыми перспективными в наступающем году?

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Кто, помимо айтишников и медиков, будет востребован на кадровом рынке?

Россияне считают, что профессия IT-специалиста будет наиболее перспективной в 2023 году. Подобное мнение высказали 62% участников опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

На втором месте оказалась профессия инженера, за которую проголосовали 40%. Замыкает тройку лидеров профессия врача (38%).

Кроме того, по мнению россиян, большие надежды подают профессии специалиста по нанотехнологиям и строителя — 28% и 20% голосов соответственно. Чуть ниже оценили шансы на успешную карьеру младшего медицинского персонала (18%), аналитиков (17%), менеджеров по продажам и инфекционистов (по 15%).

В конце десятки расположилась профессия юриста, которую посчитали перспективной лишь 14%. Для сравнения, еще три года назад юристы были в четверке специалистов, востребованных на рынке труда.

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