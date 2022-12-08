18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Государственная дума РФ: МРОТ будет повышен с 1 января 2023 года

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Госдума в третьем чтении приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда.

pixabay.com

В третьем чтении Госдума приняла проект закона, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рубля в месяц с 1 января 2023 года. До повышения МРОТ в РФ составляет 15 279 рублей — показатель вырос на 6,3%.

«Благодаря этому вырастет заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Помимо этого, законопроект предполагает изменение порядка расчета МРОТ на два последующих года. Так, размер оплаты будет расти в зависимости от темпов увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения.

Авторы инициативы считают, что из-за этого МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке. Кроме того, при расчете минимального размера оплаты работы власти не будут учитывать величину медианной заработной платы.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: