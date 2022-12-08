Государственная дума РФ: МРОТ будет повышен с 1 января 2023 года

В третьем чтении Госдума приняла проект закона, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рубля в месяц с 1 января 2023 года. До повышения МРОТ в РФ составляет 15 279 рублей — показатель вырос на 6,3%.

«Благодаря этому вырастет заработная плата примерно 3,5 млн работников бюджетной сферы», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Помимо этого, законопроект предполагает изменение порядка расчета МРОТ на два последующих года. Так, размер оплаты будет расти в зависимости от темпов увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения.

Авторы инициативы считают, что из-за этого МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке. Кроме того, при расчете минимального размера оплаты работы власти не будут учитывать величину медианной заработной платы.