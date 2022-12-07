Андрей Травников рассмотрел обращения новосибирцев на личном приеме

Глава региона в режиме видеоконференции ответил на вопросы жителей.
Новый ФАП нужен жителям села Абрамово Куйбышевского района. Абрамово растет, приезжают молодые семьи с детьми, уже сейчас в селе живёт почти полторы тысячи человек. Действующий фельдшерско-акушерский пункт расположен в приспособленном здании 1971 года постройки.
Земельный участок под новый ФАП подготовлен, как и ПСД, доложил Губернатору глава района Олег Караваев. Губернатор поручил специалистам министерства строительства региона и районной администрации взять строительство объекта здравоохранения на особый контроль – ФАП в селе Абрамово должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Добавим, что решение этого вопроса также включено в программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области.
Ещё один новый ФАП – но уже не стационарный, а мобильный – начнёт работать в первом квартале следующего года в Северном районе. Передвижной медицинский комплекс позволит обеспечить своевременное оказание медицинской помощи жителям населенных пунктов, в которых отсутствуют фельдшеры и фельдшерско-акушерские пункты.
Кроме того, Андрей Травников расспросил представителей района – как организовано транспортное сообщение с другими районами, удобно ли добираться до Барабинска – к специалистам Барабинской ЦРБ.
Как доложил губернатору глава Северного района Сергей Коростелёв, в районе планируют вносить изменения в расписание движения общественного транспорта, корректировать его – с учётом запуска электричек и времени работы Центральной районной больницы Барабинского района. Напомним, что с 2023 года должна быть изменена схема обслуживания пассажиров западной части области. Новая схема движения повысит транспортную доступность узловых больниц – межрайонных медицинских центров, созданных на базе Татарской и Барабинской ЦРБ.
«Вместе с минтрансом, с минздравом завершите эту работу, чтобы людям было удобно добираться и на электричке в Новосибирск, и в больницу в Барабинск», — поставил перед главой района задачу губернатор.
Жители станции Курундус Тогучинского района обратились к главе Новосибирской области с просьбой оказать содействие в строительстве водопровода и ещё одной водозаборной скважины на территории населённого пункта.
Система водоснабжения станции Курундус централизованная, состоит из двух артезианских скважин, к существующим водопроводным сетям подключены 130 индивидуальных жилых домов, у 178 — индивидуальные скважины.
Для обеспечения жителей качественной питьевой водой в достаточном объёме необходимо строительство ещё одной скважины. До конца ноября следующего года в населенном пункте появится новая водозаборная скважина, будет смонтирован павильон с необходимым технологическим оборудованием для водоподготовки, построен водопровод по улице Центральной протяженностью два километра.
К новому учебному году в поселке Кайгородский Краснозерского района должны завершить капитальный ремонт средней общеобразовательной школы. С просьбой помочь решить этот вопрос к губернатору на личном приёме обратились жители посёлка.
В 2011 году у здания школы была заменена кровля, в 2020-2021 проведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ. Теперь необходимо провести работы по замене систем электро-, водо-, теплоснабжения, полов; отремонтировать цоколь и отмостки здания, провести внутреннюю отделку помещений.
Глава региона поручил министерству образования взять проведение капитального ремонта в Кайгородской школе на контроль, работы должны быть завершены к концу августа следующего года.
Фото: nso.ru
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