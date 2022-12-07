Андрей Травников рассмотрел обращения новосибирцев на личном приеме

Новый ФАП нужен жителям села Абрамово Куйбышевского района. Абрамово растет, приезжают молодые семьи с детьми, уже сейчас в селе живёт почти полторы тысячи человек. Действующий фельдшерско-акушерский пункт расположен в приспособленном здании 1971 года постройки.

Земельный участок под новый ФАП подготовлен, как и ПСД, доложил Губернатору глава района Олег Караваев. Губернатор поручил специалистам министерства строительства региона и районной администрации взять строительство объекта здравоохранения на особый контроль – ФАП в селе Абрамово должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2023 года. Добавим, что решение этого вопроса также включено в программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области.

Ещё один новый ФАП – но уже не стационарный, а мобильный – начнёт работать в первом квартале следующего года в Северном районе. Передвижной медицинский комплекс позволит обеспечить своевременное оказание медицинской помощи жителям населенных пунктов, в которых отсутствуют фельдшеры и фельдшерско-акушерские пункты.

Кроме того, Андрей Травников расспросил представителей района – как организовано транспортное сообщение с другими районами, удобно ли добираться до Барабинска – к специалистам Барабинской ЦРБ.