Новосибирская область заняла золотую середину ЗОЖ-рейтинга

РИА Рейтинг опубликовал результаты исследования, посвященного выявлению вредных привычек у жителей регионов России. Исследователи проанализировали данные за прошлый год, среди которых: потребление табачной продукции, показатели смертности от злоупотребления спиртными напитками и преступлений в состоянии наркотического опьянения.

Согласно результатам, самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Дагестана и Ингушетии. А вот жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии отказаться от вредных привычек не хотят.

Наш регион в этом списке лидирующих позиций не занимает, как и позиций регионов-аутсайдеров. В списке субъектов РФ по отсутствию вредных привычек Новосибирская область заняла 40 место из 85. В 2021 году область набрала 61,7 рейтинговых балла и улучшила свои показатели с прошлого года. В 2020 году регион набрал 60,6 балла.