Новосибирская область получит дополнительное финансирование на детские выплаты

Новосибирской области в 2022 году будет направлено дополнительное финансирование на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего или последующих детей, – более 52 млн рублей, а также на выплаты в связи с рождением первого ребенка – более 88 млн рублей.

Соответствующее решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.



Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «Принято решение направить дополнительно 52 млн рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, таким образом в 2022 году регион получит на эти цели 1 млрд 817 млн рублей. Также дополнительно выделено 88,6 млн рублей на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка — общая сумма средств в 2022 году для области составит 3 млрд 635 млн рублей».