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Новосибирцы назвали желанный размер пенсии

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По уровню запросов сибирский мегаполис занял 12 место среди крупных российских городов.

pixabay.com

В среднем россияне считают достойной пенсию в размере 46 400 рублей в месяц, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

Запросы новосибирцев немного скромнее среднеарифметического показателя. Их пенсия мечты составляет 44900 рублей в месяц. Это 12 место среди крупных городов России и на 100 рублей меньше, чем в Кемерове и Иркутске.

Самые большие пенсионные притязания у москвичей. Жители столицы хотели бы пенсию в 50 800 рублей, Петербурга — 48 200 рублей, Екатеринбурга — 47 500 рублей.

Самые скромные пенсионеры живут в Ижевске, Липецке (по 41 500 рублей) и Ярославле (41 300).

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