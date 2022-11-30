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Какие новогодние подарки новосибирцы хотят получить от работодателей?

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Меньше всего сотрудники в Новосибирской области будут рады грамотам и благодарственным письмам «под елочку».

pxhere.com

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели опрос и выяснили, какие подарки ждут новосибирцы от работодателей на Новый год. Респондентам предложили выбрать несколько вариантов ответа из списка.

В итоге большинство голосов получила денежная премия (92%). На втором месте оказались сертификаты в магазины (23%). На третьем — сладости (10%).

Менее 10% голосов получили такие категории, как: сувениры, корпоративный мерч (5%); новогодняя атрибутика (5%); грамоты, благодарственные письма (1%); передача материальных средств, заложенных на подарки сотрудникам, в благотворительные проекты, фонды (1%).

Кроме того, эксперты сообщают, что только 45% компаний Новосибирской области дарят новогодние подарки сотрудникам, 70% работодателей дарят подарки детям работников.

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