Андрей Травников провел первое заседание Координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи НСО

Губернатор Андрей Травников провел первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в Новосибирской области. Заседание состоялось в региональном правительстве.

«Мы видим, за последнее годы возникло сразу несколько проектов, направленных на развитие детской, молодежной инициативы – для того, чтобы скоординировать эту деятельность, Президентом было поддержано создание общественного движения детей и молодежи. Мы в Новосибирской области осознаем значимость этого решения, поэтому Координационный совет возглавляет губернатор. Почему это важно – мы не раз говорили, что самый ценный ресурс Новосибирской области – это люди. Это не лозунг, это объективно так – у нас нет большого запаса природных ископаемых, мощных производств – мы развиваемся, и развиваемся быстрее, чем многие другие, благодаря людям, их знаниям, их предпринимательской активности. Конкурентное преимущество нашего региона – высокая общественная, гражданская активность – у нас много активистов, проектов, программ поддержки со стороны государства этих инициатив. Мы намерены продолжать это делать на уровне всех поколений – от активных ветеранов до подрастающих младших школьников. Одобряю все инициативы по вхождению различных проектов в РДДМ – чем более яркой и насыщенной будет наша команда в РДДМ, тем лучше», – отметил глава региона.