Какие оригинальные имена дали новосибирские родители малышам в 2022 году?

Почти 27 тысяч детей родились в Новосибирской области за десять месяцев этого года. В управлении по делам ЗАГС региона рассказали, какие имена чаще всего давали младенцам.

Как передает VN.ru, мальчиков в основном называли Александрами, Артемами, Михаилами, Дмитриями, Иванами, Матвеями, Романами, Тимофеями и Львами. Девочки получали имена София, Ева, Алиса, Варвара, Мария, Полина, Виктория, Милана и Дарья.

Некоторые родители проявляли фантазию и выбирали двойные имена, такие как Люк-Даниэль и Мирослав-Дарин для мальчиков, а также Аурика-Иоанна, Ева-Лукерья и Ясения-Ксения для девочек.

Среди других необычных мужских имен значатся Вильгельм, Елизар, Афанасий, Всеволод, Гектор, Горыня, Демьян, Лавр, Лукерий, Климентий, Корней и Мелентий. Юных сибирячек называли не менее оригинально – Аделаида, Демьяна, Пелагея и даже Луна. Кстати, последнее имя использовали и в прошлом году.

«Детей с именами Донбасс, Дон, Украина в отделах ЗАГС нашего региона в этом году не регистрировали, — рассказали в управлении. — При этом имена на тему добра, благополучия и мира, появление которых в неспокойное время всегда выглядит логично, есть. Так, в Новосибирской области теперь живут малыши, которых зовут Добромир и Радмир».