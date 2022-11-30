Как изменились траты россиян в эту «Черную пятницу»?

По данным Первого ОФД (оператор фискальных данных, входит в группу ВТБ), максимальный прирост продаж пришелся в этом году на одежду и обувь, где траты россиян выросли на 12%.

На 13% снизились в ходе распродаж этого года траты на электронику. Заметно уменьшились траты на планшеты и электронные книги (в 5 раз), видеотехнику, аудиотехнику и гаджеты (вдвое), а также на телефоны и кухонную технику (более чем на 40%).При этом часть цифровых товаров в этом году показала прирост в ходе распродаж. Почти в пять раз вырос спрос на устройства для «умного дома», в четыре раза –— на антенны и приставки для ТВ, на 62% — навигаторы и автомобильную электронику, на треть — на холодильники, на четверть — онлайн-фильмы, музыку и книги.

В других категориях на 42% выросли расходы на бронирование отелей, на 32% —спортивные тренировки, на 21% — траты на связь, на 10% — строительные материалы. Спрос на образовательные услуги снизился на 38%.

«В этом году россияне предпочитают использовать дни распродаж, чтобы с выгодой приобрести необходимые в повседневной жизни вещи — сезонную одежду, бытовую технику и электронику для дома. Сохранение среднего чека в основных категориях доказывает, что это удается, несмотря на повышение стоимости товаров по ряду сегментов, — отмечает старший аналитик Первого ОФД Татьяна Гребенкина. — Ожидаемо снижаются траты на электронные товары для хобби, компьютерную технику и другие цифровые устройства: при необходимости замены старой техники пользователи внимательнее подходят к соотношению цены и качества устройства».