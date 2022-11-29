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31 декабря сделают выходным днем?

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С такой инициативой выступили депутаты Государственной думы от ЛДПР.

pxhere.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР инициировали поправки Трудовой кодекс. Они предлагают сделать 31 декабря выходным днем в праздничные дни новогодних каникул — вместо 8 января, которое, в свою очередь, будет рабочим днем.

Депутаты аргументировали законопроект тем, что многолетняя практика показывает — большинство россиян 31 декабря берут отгулы для подготовки к празднованию Нового года, другие же работают расслабленно и не выполняют трудовые функции в полном объеме.

Правовое управление Госдумы сообщило, что не имеет замечаний концептуального характера по законопроекту. Государственная дума может рассмотреть его в первом чтении уже в следующем месяце.

Впрочем, в этом году 31 декабря и так выпадает на выходной день — субботу. Однако у тех сотрудников, которые по субботам работают, может появиться выходной.

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