Со следующего года в Новосибирской области планируют внедрять цифровую карту жителя

В 2023 году начнут внедрять цифровую платформу «Карта жителя Новосибирской области», которая содержит сведения обо всех льготах, положенных каждому гражданину. Карта соединит в себе возможности множества государственных и коммерческих сервисов в соответствии с профилем новосибирца, его индивидуальным набором льгот, в том числе предусмотренным системами лояльности.



«Человек сможет привязать к этой системе карту «Мир». Каждый участник системы будет понимать, какие скидки и льготы ему предоставляются. «Картой жителя Новосибирской области» можно будет пользоваться и через мобильное приложение. Главный сервис – предоставление транспортных услуг населению – мы предполагаем реализовать в первом квартале 2023 года. Параллельно планируется запуск получения рецептов на молочную кухню, на льготные лекарственные препараты», – сообщил во время оперативного совещания в облправительстве министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что этот сервис даст широкие возможности для новосибирцев. Чтобы воспользоваться льготой, местным жителям достаточно будет карты «Мир» любого банка или приложения в смартфоне.