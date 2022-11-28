Четверть россиян с марта стали экономить на еде

По результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным «РИА Новости», 24% россиян с марта 2022 года начали больше экономить на еде, еще 11%, скорее, согласны с этим.

Больше половины (51%) оказались не согласны или скорее не согласны с тем, что им пришлось начать больше экономить на еде.

Почти треть опрошенных (32% ) отметили, что стали экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин.

Директор «ВЦИОМ-консалтинга» Алексей Верижников отметил, что такие показатели закономерны в период неопределённости в доходах, а сберегательное поведение, по его словам, входит в число адаптивных паттернов.

«Умный покупатель» во время периода неопределенности в доходах домохозяйств стремится получать сопоставимую ценность за несколько меньшие деньги (например, переключаясь с премиальных на субпремиальные бренды) или же педалировать тему «качества» приобретаемых товаров, жертвуя измерением престижности, обычно транслируемым через привлекательность упаковки или уровень места продажи», — отметил директор «ВЦИОМ-консалтинга».