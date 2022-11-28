Какие подарки на день рождения новосибирцы считают самыми бесполезными?

Аналитики SuperJob выяснили, какие подарки на день рождения жители Новосибирской области считают самыми бесполезными. Оказалось, что только трое из десяти новосибирцев не получали ненужных подарков на свой праздник.

Наиболее бесполезными презентами именинники назвали вазы, статуэтки, шкатулки и другие «безвкусные пылесборники». Второе место в рейтинге ненужных подарков заняла посуда: всяческие фужеры, бокалы и кружки не вызывают восторг у именинников. Третье место разделили бытовая техника и предметы гардероба.

С несколько меньшим отторжением новосибирцы относятся к сувенирам, живым цветам и парфюмерно-косметической продукции, поскольку такие подарки нужно подбирать весьма индивидуально, и особой оригинальностью они не отличаются. Съедобные подарки также не входят в список самых желанных - неважно, сладости это или деликатесы. Кроме того, часть респондентов в равных количествах считает бесполезными мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярию, гаджеты, картины и наборы для душа.

Отметим, конверт с деньгами мужчины тоже не одобряют, поскольку считают, что в таком подарке нет души: «Потратил и забыл». Проходящие опрос новосибирцы не оценили и такие презенты, как коньяк, билеты на концерты, сертификаты, книги, предметы спортивной и рабочей экипировки, музыкальные инструменты, массажер и домашние животные.