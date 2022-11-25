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Дети в Новосибирской области больше не смогут покупать энергетики

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Соответствующий закон о лицах младше 18 лет принят во втором, окончательном, чтении.

pxhere.com

В Новосибирской области запретили продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

Депутаты регионального законодательного собрания приняли изменения в закон о защите прав детей в регионе во втором, окончательном, чтении. Теперь лицам, не достигшим 18-летнего возраста, в магазинах не будут продавать энергетики.

Считается, что постоянное употребление энергетиков может привести к негативному влиянию на состояние здоровья детей из-за высокого содержания кофеина.

Отметим, что на федеральном уровне подобная норма в законодательстве отсутствует.

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