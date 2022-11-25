Число безработных новосибирцев сократилось вдвое с начала 2022 года

В Новосибирской области зарегистрировано почти вдвое меньше безработных по сравнению с началом текущего года и на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года – число ищущих работу граждан снизилось с 26 тысяч в январе до порядка 13 тысяч в ноябре 2022 года.

Вопросы потребности в кадрах, взаимодействия региональной системы профобразования с работодателями и другие рассмотрены 24 ноября на заседании Межведомственной рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования рынка труда региона, которое прошло под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора подчеркнул, что работа по обеспечению кадрами должна продолжаться в регионе, в том числе, с участием центров занятости по трудоустройству взрослого населения. Кроме того, должно быть усилено взаимодействие между организациями среднего профессионального образования (СПО) и предприятиями по подготовке, прохождению практики и трудоустройству молодых кадров, а также по формированию кадровой потребности предприятий.



Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, ситуация на рынке труда региона остается стабильной, официально зарегистрированы в качестве безработных 13 тысяч 172 человека, это почти вдвое меньше по сравнению с началом года и на четверть меньше по сравнению с 1 марта текущего года. В региональном банке вакансий более 36 тысяч предложений, что превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, в 2,8 раза. Центры занятости продолжают работу в тесном взаимодействии с работодателями. В области работают 118 консультационных пунктов по вопросам занятости.



По итогам заседания отраслевым министерствам поручено продолжать оперативный мониторинг дополнительной кадровой потребности предприятий региона, содействовать подбору необходимых кадров, вести работу по профессиональной подготовке кадров, в том числе через изменение индивидуальных образовательных траекторий студентов старших курсов, предусматривающих совмещение работы и обучения, организацию практики, целевого обучения, а также работу по переподготовке взрослого населения для предприятий области.



Подробную информацию об имеющихся вакансиях можно получить на портале «Работа России», а также, обратившись непосредственно в центры занятости населения по месту жительства. Работает телефон горячей линии 8-800-100-00-82.