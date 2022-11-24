В новосибирском правительстве наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

Торжественная церемония награждения обучающихся Новосибирской области, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при спасении жизней людей, и представленных к наградам по итогам Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», состоялась в региональном правительстве 24 ноября.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин, представители министерства образования региона, а также ГУ МЧС России по Новосибирской области.