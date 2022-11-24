В новосибирском правительстве наградили детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях

Все ребята получили медали «За проявленное мужество» и подарки.
Торжественная церемония награждения обучающихся Новосибирской области, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при спасении жизней людей, и представленных к наградам по итогам Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», состоялась в региональном правительстве 24 ноября.
В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации Владимир Городецкий и Александр Карелин, представители министерства образования региона, а также ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Как отметил Владимир Городецкий, ежегодно в Москве в Совете Федерации и в регионах нашей страны проходят церемонии награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. «В 2022 году в Совет Федерации поступило 154 представления на юных героев, совершивших подвиги, в том числе, и на пятерых ребят из Новосибирской области, – сказал Владимир Городецкий. – Эти ребята не прошли мимо чужого горя и чужой беды. Своими поступками они подтвердили, что в жизни всегда есть место подвигу».
В числе героев – Ирина Барановская, обучающаяся Новосибирского авиастроительного лицея. Ирина, в составе волонтерской группы участвовала в поисках ребенка и тушении ландшафтного пожара. В сложной и экстремальной ситуации она повела себя мужественно. Ученик средней общеобразовательной школы №2 г. Обь Марк Лаубер так же проявил мужество в экстремальной ситуации и спас жизнь утопающему ребенку. Воспитанница детского сада №1 «Сказка» Коченевского района Надежда Степанова в марте 2022 года спасла из пожара трехлетнего брата. Роман Чернов из средней общеобразовательной школы №65 города Новосибирска оказал помощь в тушении пожара в жилом многоквартирном доме. Подобный поступок – оказание помощи в тушении пожара в жилом доме – совершил и Матвей Шабанов, обучающийся Казанской Средней общеобразовательной школы Баганского района.
Все ребята были награждены медалью «За проявленное мужество» и памятными подарками. Их родителям – за правильное воспитание детей, проявивших неравнодушие, решительность и смелость настоящих граждан Российской Федерации, вручены Благодарственные письма Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарственные письма министерства образования Новосибирской области и памятные подарки от Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Фото: nso.ru
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