В Новосибирской области еще на год продлят действие налоговых преференций для предпринимателей

Правительством Новосибирской области на очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова утверждены изменения в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области», согласно которым еще год будут действовать региональные меры поддержки, касающиеся налогообложения ряда предприятий и организаций.

Изменения в закон представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он обозначил два вида изменений в законодательные акты, первое из которых касается устранения неравенства в налогообложении предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Второе изменение включает в себя продление на год действия региональных мер поддержки субъектов промышленности и инвесторов, учреждений социальной сферы, а также сохранение действующих условий применения патентной системы налогообложения.

«Продление на год налоговых преференций касается возможности применять пониженную ставку по налогу на прибыль по организациям социальной сферы, промышленности и инвестиционной деятельности. А также предлагается для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, еще на год продлить возможность осуществлять торговую деятельность и оказание гражданам услуг общественного питания в стационарных объектах площадью до 150 кв. м», – пояснил Виталий Голубенко. Таким образом, меры поддержки будут действовать до 1 января 2024 года.

Законопроект о внесении изменений в Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» одобрен правительством региона и будет внесен в установленном порядке в заксобрание Новосибирской области.