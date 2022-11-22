В России зафиксировано минимальное за 18 лет число работающих пенсионеров

По итогам третьего квартала этого года в России оказалось минимальное количество работающих пенсионеров с 2004 года. В сравнении с предыдущим кварталом их число снизилось более чем на 413 тысяч человек, составив 8,1 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата и ПФР.

«По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составило 8,1 млн человек, снизившись на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Их число стало минимальным с 2004 года — тогда было 7,8 млн», — говорится в сообщении.

Речь идет о пенсионерах, состоящих на учете в ПФР. Получатели пенсий в системе Минобороны, Министерства внутренних дел, СКР и других силовых структур не учитывали в статистике.

В третьем квартале этого года причиной резкого снижения числа работающих пенсионеров, вполне возможно, стало решение властей, связанное с индексацией, полагает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. По его мнению, внеплановое повышение на 10% пенсии неработающих пенсионеров с 1 июня могло побудить часть работающих пенсионеров договориться с работодателем о формальном увольнении с возможностью последующего восстановления в должности. Эксперт напомнил, что после ухода с работы у пенсионера происходит перерасчет выплат с учетом всех проведенных ранее индексаций для неработающих.

После индексации пенсий в июне разрыв между средними выплатами для работающих и неработающих пенсионеров значительно усилился. Если по состоянию на 1 апреля 2022 года разница составляла 3,4 тыс. руб. (14,2 тыс. против 17,7 тыс. руб.), то по состоянию на 1 октября она достигла 4,6 тыс. руб. (14,7 тыс. против 19,4 тыс. руб.), следует из данных Пенсионного фонда.