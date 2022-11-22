41% новосибирцев не собирается смотреть новогодние огоньки 31 декабря

Аналитики портала SuperJob провели опрос и выяснили, собираются ли жители Новосибирска смотреть новогодние развлекательные телепередачи. Выяснилось, что только 14% респондентов хотят увидеть голубые огоньки 31 декабря. Один из трех опрошенных новосибирцев включит телешоу для фона. 41% опрошенных жителей и восе не собирается смотреть новогодние огоньки.



Отметим, что женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром развлекательных программ по ТВ: 16% против 10% соответственно. Тех, кто включит звездные шоу 31 декабря, больше среди новосибирцев, имеющих детей, чем среди бездетных.



Жители Новосибирска, Исходя из результатов исследования, новосибирцы больше всего хотят видеть на огоньках Полину Гагарину, Николая Баскова, Шамана, Леонида Агутина и Зиверт.