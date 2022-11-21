Более половины россиян сожалеют о начатом ремонте

51% россиян признаются, что пожалели о начатом в квартире ремонте. Люди жалеют о предпринятой переделке жилища по причине того, что вышли за рамки сметы, потратили слишком много сил или остались недовольны результатом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования онлайн-ретейлера «Всеинструменты.ру» и системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise.

25% опрошенных ответили, что пожалели о затеянном ремонте из-за того, что было потрачено больше денег, чем предполагалось. Еще 19% — из-за потраченных сил и нервов, а 7% остались не удовлетворены результатом, пишут аналитики. Еще четверть респондентов, 25%, сообщили, что не жалеют о ремонте, а 24% признались, что жалели в начале, но после окончания сожаления не осталось.

33% потратили на ремонт более 500 тысяч рублей. Еще 18% опрошенных — от 200 до 300 тысяч рублей, 10% вложили в обновление от 100 до 200 тысяч рублей.