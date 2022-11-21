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Опрос: 96% россиян — за сохранение новогоднего празднования, несмотря на спецоперацию

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За отмену новогоднего оформления городов высказались только 12% респондентов.

pxhere.com

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян на тему их отношения к новогодним мероприятиям на фоне проведения спецоперации. Практически каждый опрошенный считает необходимым сохранить традицию проведения новогодних детских праздников и установку украшенных городских ёлок.

«Что касается конкретных видов праздничных гуляний, то наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — абсолютное большинство россиян полагают, что их следует сохранить (96%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% россиян», — отмечают во ВЦИОМе.

Каждый третий респондент заявил, что в этом году празднества стоит сделать менее торжественными. Помимо этого, 70% россиян уверены, что властям для новогоднего оформления городов не следует тратить деньги на новые украшения.

Среди опрошенных лишь 12% высказались за отмену праздничного оформления городов. Также больше половины граждан (54%) считают нужным отказаться от праздничных запусков салютов и фейерверков.

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