Опрос: 96% россиян — за сохранение новогоднего празднования, несмотря на спецоперацию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян на тему их отношения к новогодним мероприятиям на фоне проведения спецоперации. Практически каждый опрошенный считает необходимым сохранить традицию проведения новогодних детских праздников и установку украшенных городских ёлок.

«Что касается конкретных видов праздничных гуляний, то наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки — абсолютное большинство россиян полагают, что их следует сохранить (96%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% россиян», — отмечают во ВЦИОМе.

Каждый третий респондент заявил, что в этом году празднества стоит сделать менее торжественными. Помимо этого, 70% россиян уверены, что властям для новогоднего оформления городов не следует тратить деньги на новые украшения.

Среди опрошенных лишь 12% высказались за отмену праздничного оформления городов. Также больше половины граждан (54%) считают нужным отказаться от праздничных запусков салютов и фейерверков.