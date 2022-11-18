Как пользователи социальных сетей относятся к голосовым сообщениям?

Команда «VK мессенджера» провела опрос, в результате которого выяснилось, что 14% россиян раздражают голосовые сообщения, а каждому пятому не нравится получать такие сообщения, если он не может его прослушать.

«21% негодует, когда получает голосовое сообщение и не имеет возможности его прослушать. А 14% такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45%) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся», — отмечатся в исследовании.

При этом почти половина россиян не спрашивают перед отправкой аудиосообщения у собеседника, есть ли у него возможность прослушать его. Этичных пользователей соцсетей и мессенджеров среди опрошенных оказалось всего 9%.

Кроме того, эксперты выяснили, что каждый третий опрошенный никогда не отправлял собеседникам голосовые сообщения.