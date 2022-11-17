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Новосибирская область получила «серебро» по прочности браков в СФО

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Меньше разводов, чем в нашем регионе, регистрируется только в Республике Тыва.

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Как сообщает VSE42.ru, Кемеровская область попала в «красную зону» по разрывам брачных уз. За январь — август в Кемеровской области на 100 свадеб пришлось 76 разводов, что сделало шахтерский край одним из антилидеров в Сибири.

Первое место по разводам заняла Республика Алтай. Там ситуация приблизилась к критической точке: распадается почти столько же семей, сколько образуется (93 против 100).

Кроме того, неутешительные результаты показали Алтайский край (78), Красноярский край (79) и Хакасия (87).

На фоне остальных субъектов Сибирского федерального округа наш регион выглядит неплохо — 70 разводов из 100, лучший результат только у Тувы (56 разводов на 100 заключенных браков).

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