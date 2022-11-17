В Новосибирской области — дефицит медиков и строителей

В Новосибирской области по итогам октября в семи из 28 профессиональных сфер зафиксировали дефицит кадров, следует из данных службы исследований hh.ru. На одну вакансию приходится менее одного потенциально кандидата (комфортным для рынка труда соотношением считается пять-шесть резюме на вакансию).

Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию), «рабочий персонал» и «медицина, фармацевтика» (по 0,8), «строительство, недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» (по 0,9).

Также новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта (по 1,6 резюме на вакансию), специалистов по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудников продаж (1,9), водителей и логистов (2), специалистов из направления медиа и развлечений (2,1), сотрудников ресторанно-гостиничного направления (2,5).

Профицит кадров по итогам октября зафиксирован только в двух направлениях: «начинающие специалисты и студенты» (9 резюме на вакансию) и «юристы» (7,1).

Отметим, что в среднем по России индекс конкуренции в октябре достиг нижней границы нормы — 5 резюме на вакансию, и это свидетельствует о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке труда. В СФО, традиционно, показатели ниже среднероссийских – 3,9 резюме на вакансию, что говорит о том, что здесь сохраняется дефицит кадров.