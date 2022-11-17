18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Новосибирской области — дефицит медиков и строителей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Кроме того, жесткий кадровый дефицит в банковской сфере, а также направлении «добыча сырья» и «рабочий персонал».

В Новосибирской области по итогам октября в семи из 28 профессиональных сфер зафиксировали дефицит кадров, следует из данных службы исследований hh.ru. На одну вакансию приходится менее одного потенциально кандидата (комфортным для рынка труда соотношением считается пять-шесть резюме на вакансию).

Самый жесткий кадровый голод наблюдается в таких направлениях как «добыча сырья» (0,4 резюме на вакансию), «рабочий персонал» и «медицина, фармацевтика» (по 0,8), «строительство, недвижимость» и «банки, инвестиции, лизинг» (по 0,9).

Также новосибирским работодателям не хватает специалистов из сферы производства, сферы красоты и спорта (по 1,6 резюме на вакансию), специалистов по инсталляциям и сервису (1,8), сотрудников продаж (1,9), водителей и логистов (2), специалистов из направления медиа и развлечений (2,1), сотрудников ресторанно-гостиничного направления (2,5).

Профицит кадров по итогам октября зафиксирован только в двух направлениях: «начинающие специалисты и студенты» (9 резюме на вакансию) и «юристы» (7,1).

Отметим, что в среднем по России индекс конкуренции в октябре достиг нижней границы нормы — 5 резюме на вакансию, и это свидетельствует о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке труда. В СФО, традиционно, показатели ниже среднероссийских – 3,9 резюме на вакансию, что говорит о том, что здесь сохраняется дефицит кадров.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: