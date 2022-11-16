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Государственная дума приняла закон об универсальном детском пособии

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Размер пособия, выплату которого планируют начать с января 2023-го, будет зависеть от материального состояния семьи и трудового потенциала.

pxhere.com

В Государственной думе РФ в трех чтениях приняли закон об «универсальном пособии» для семей с детьми до 17 лет, а также для беременных. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января следующего года.

«Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн руб», — сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы законопроекта отмечают, что размер выплат будет зависеть от материального состояния семьи и трудового потенциала. Семьи получат 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (если выплата полагается беременной женщине) или от регионального прожиточного минимума для детей (при назначении пособия семьям с детьми).

В пояснительной записке к законопроекту написано, что выплата полагается только беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Также авторы уточнили, что выплату нуждающиеся получат, если их прожиточный минимум не превышает один региональный прожиточный минимум.

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