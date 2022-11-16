Офлайн- и онлайн-сотрудники спят по-разному

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения. Выяснилось, что продолжительность сна имеет прямую зависимость от формата работы граждан.

«Работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,3 часа против 6,7 часа соответственно», – сказано в исследовании.

В целом большинство новосибирцев спит от 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 3% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Таким образом, среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

При этом чем старше респонденты, тем меньше они спят: обычный новосибирец до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,2 часа в сутки, опрошенный старше 45 лет — 6,8 часа.