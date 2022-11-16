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Офлайн- и онлайн-сотрудники спят по-разному

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В ходе исследования сервиса SuperJob выяснилось, что работающие на удаленке спят дольше, чем офисные сотрудники.

pxhere.com

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения. Выяснилось, что продолжительность сна имеет прямую зависимость от формата работы граждан.

«Работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,3 часа против 6,7 часа соответственно», – сказано в исследовании.

В целом большинство новосибирцев спит от 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спит 3% опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Таким образом, среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

При этом чем старше респонденты, тем меньше они спят: обычный новосибирец до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,2 часа в сутки, опрошенный старше 45 лет — 6,8 часа.

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