Новосибирцы — в числе лидеров Национального чемпионата по стандартам WorldSkills

Формат проведения чемпионата был, как и ранее – дистанционно-очный. Главные эксперты руководили соревнованиями из ЦУСа, организованного в Новосибирской области (на территории Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета), участники и оценивающие эксперты находились в своих регионах. Дистанционно участвовали более 300 конкурсантов из 60 регионов страны. Новосибирская область была представлена 38 участниками (14 по итогам проведения регионального чемпионата, 24 участника по дополнительной квоте).

По итогам соревнований в копилке команды Новосибирской области 18 наград: золотые, серебряные, бронзовые медали и медальоны за профессионализм.

Фото: nso.ru