Новосибирцы — в числе лидеров Национального чемпионата по стандартам WorldSkills

Победителей наградили в региональном правительстве.
Лучшими в социальной работе, веб-технологиях, экскурсионных услугах, парикмахерском искусстве, архивоведении, технологии моды и других компетенциях Кубка регионов в финале V Национального чемпионата «Навыки мудрых» стали 18 участников из Новосибирской области, четыре медали – золотые. Победителей 15 ноября наградили в правительстве региона.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук вручил награды финалистам, в числе которых преподаватели и мастера колледжей, техникумов, лицеев, вузов, воспитатели детских садов, медицинские работники.
«Чемпионат организован при содействии министерства образования региона, и в этом году мы получили хороший результат по итогам чемпионата - это большой совместный труд всей команды Новосибирской области. Количество компетенций значительно увеличилось в этом году, и наши специалисты показали себя достойно – важно не только количество медалей, но и само участие в чемпионате», – отметил Сергей Федорчук.
Финал V Национального чемпионата «Навыки Мудрых» – одного из направлений чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет – прошел в Новосибирской области с 12 по 14 октября 2022 года по 28 компетенциям. В их числе: «Социальная работа», «Веб-технологии», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Организация экскурсионных услуг», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Технологии моды» и другие компетенции.
Формат проведения чемпионата был, как и ранее – дистанционно-очный. Главные эксперты руководили соревнованиями из ЦУСа, организованного в Новосибирской области (на территории Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета), участники и оценивающие эксперты находились в своих регионах. Дистанционно участвовали более 300 конкурсантов из 60 регионов страны. Новосибирская область была представлена 38 участниками (14 по итогам проведения регионального чемпионата, 24 участника по дополнительной квоте).
По итогам соревнований в копилке команды Новосибирской области 18 наград: золотые, серебряные, бронзовые медали и медальоны за профессионализм.
Фото: nso.ru
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