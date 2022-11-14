36% новосибирцев признались в нелюбви к своей профессии

Более трети новосибирцев признались, что не любят свою работу. Такой ответ дали 36% респондентов, следует из данных опроса службы исследований hh.ru. Столько же опрошенных ответили, что любят свою работу (36%), остальные затруднились с выбором.

«Любопытно, что чем старше сотрудники, тем чаще они склонны признавать, что занимаются любимым делом: 64% среди респондентов 55 лет и старше. И наоборот, самая маленькая доля любящих свою работу приходится на молодых работников в возрасте 18-24 года (33%)», — говорится в исследовании.

Женщины чаще, чем мужчины, признают, что занимаются работой, которая им нравится (39% и 38% соответственно). Чаще всего признаются, что занимаются нелюбимым делом юристы (51%), бухгалтеры (41%), медики и фармацевты (39%), административный персонал и специалисты по закупкам (по 38%). Интересно, что в некоторых професферах «голоса» поделились примерно поровну. Например, среди ИТ-специалистов 39% сообщили, что любят свою работу, а 37% — что нет. Среди специалистов по продажам: 39% — любят, 35% — нет.

Больше других любят свою работу специалисты из сферы медиа и развлечений (69%), науки и образования (55%), ресторанно-гостиничного направления (52%), а также топ-менеджеры и управленцы (51%).