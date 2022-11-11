Исследование: 36% новосибирцев признались в своем трудоголизме

По данным социсследования, которое провели сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье», 33% россиян считают себя трудоголиками. В Новосибирске процент трудоголиков выше среднего — 36%, это третий результат по стране.

«Треть опрошенных россиян (33%) считают себя трудоголиками. Чаще этот вариант отмечали женщины (66%). Также 86% респондентов, считающих себя трудоголиками, уверены, что это явление можно назвать болезнью», — опубликовала итоги социологического опроса пресс-служба сервиса для поиска вакансий «Работа.ру».

Трудоголиками не считает себя лишь 20% опрошенных по всей России. Оставшиеся 47% — «трудоголики время от времени».

В Новосибирске трудоголиками назвали себя 36%. По этому показателю его обогнали только Пермь (45%) и Нижний Новгород (38%). В Москве и Петербург трудоголиков, соответственно, 31% и 27%. Об этом сообщили в ТАСС в пятницу, ссылаясь на новые данные опроса «Работы.ру», имеющиеся в распоряжении агентства.

«На трудоголизм можно посмотреть как на симптом и сигнал психического нездоровья, который может говорить о способе защиты, избегания различных мыслей, переживаний, действий. (…) Удовольствие [трудоголик] получает именно от объемов работы, не от пользы и надобности, — передает сайт «Работы.ру» слова психолога медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дарьи Якубы. — Смысл этой деятельности не имеет значения в данном случае».