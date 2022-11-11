Какие категории товаров названы самыми популярными среди россиян в дни распродаж?

Аналитики сервиса Platforma провели опрос, посвященный исследованию покупательских настроений граждан в 2022 году.

Из-за нестабильной экономической ситуации в России серьезные изменения претерпели популярные категории покупок. Самой популярной категорией в этом году стала одежда и обувь — почти каждый третий человек (29%) отдал предпочтение личным вещам. Всего 23% россиян планируют закупаться бытовой техникой и 22% — смартфонами. Каждый пятый собирается приобрести товары для дома.

В 2021 году во время сезонных распродаж россияне в два раза больше покупали бытовую технику (50%) и электронику (40%). Одежда и обувь были всего лишь на третьем месте по популярности.

Можно отметить, что россияне стали более бережно относиться к собственному бюджету. Теперь крупные покупки люди стараются совершать во время сезонных и праздничных скидок. Каждый четвертый (25%) россиянин собирается закупаться на всемирном дне шоппинга — распродаже 11.11. Почти треть (28%) граждан отдают предпочтение Черной пятнице. Больше всего денег планируют потратить в новогодние распродажи, проголосовали за этот вариант ответа 38% россиян.