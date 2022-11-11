При Министерстве просвещения России создан Молодежный совет

Молодежный совет при Минпросвещения России станет постоянно действующим совещательным органом, созданным для рассмотрения вопросов развития профессионального, интеллектуального, нравственного и творческого потенциала работников Минпросвещения России и подведомственных ему организаций в возрасте до 35 лет включительно. Для них будут выработаны предложения рекомендательного характера.

«Основная деятельность Молодежного совета будет направлена на создание условий для профессиональной адаптации молодых специалистов, их самореализации как в профессии, так и в других сферах жизни. Для нас очень важно выстроить систему преемственности тех традиций, которые сложились в ведомстве, сформировать четкие подходы к развитию молодых специалистов, а также способы их поддержки. В Министерстве сформировалась амбициозная команда, и мы очень ждем новых идей и инициатив от будущих членов Молодежного совета, которые также могли бы, учитывая опыт более старших коллег, предложить новое видение государственного управления в сфере образования», – отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Молодежный совет будет также заниматься рассмотрением вопросов, связанных с мероприятиями, направленными на формирование у молодых специалистов мировоззрения, включающего патриотизм, семейные ценности, здоровый образ жизни и экологическую культуру.

Новый совещательный орган также будет заниматься обеспечением участия молодых специалистов в организации и проведении научно-практических конференций, социально значимых мероприятий.