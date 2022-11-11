Андрей Травников наградил лучших аграриев Новосибирской области

Сегодня в этом зале – лучшие представители нашего аграрного комплекса, как говорили в старые времена, настоящие стахановцы, которые умеют и любят работать, своим трудом вносят существенный вклад в результаты своих коллективов и хозяйств, всего агропромышленного комплекса, которыми все мы гордимся. Огромная благодарность за ваш нелегкий, но очень важный для всей страны и региона труд. Спасибо за те результаты, которые вы показали вместе с коллегами!», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор вручил селянам, победившим в трудовом соревновании, ключи от 14 автомобилей Лада Нива.

Фото: nso.ru