18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Андрей Травников наградил лучших аграриев Новосибирской области

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

«Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности», — отметил губернатор.

Андрей Травников принял участие в церемонии награждения победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской области в 2022 году.

Награды из рук губернатора Андрея Травникова и первого заместителя Председателя Законодательного Собрания региона Андрея Панфёрова получили более 200 представителей АПК области.

Глава области поздравил работников отрасли с окончанием аграрного года, высоко оценил результаты, достигнутые сельских хозяйством региона.

«Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности, производительности, поиска новых подходов в хозяйствовании. Не смотря ни на какие сложности и капризы погоды получен достойный результат. Хороший урожай зерновых и зернобобовых, мы вновь вторые в Сибири по объему производства. Достойные результаты по производительности – никого уже не удивишь урожайностью в 50 и более центнеров с гектара, в целом мы приблизились к показателям центрального Черноземья. Такие производственные показатели приносят и финансовый результат – это создает уверенность в том, что темпы развития хозяйств в следующем году будут достаточно высокими.

Сегодня в этом зале – лучшие представители нашего аграрного комплекса, как говорили в старые времена, настоящие стахановцы, которые умеют и любят работать, своим трудом вносят существенный вклад в результаты своих коллективов и хозяйств, всего агропромышленного комплекса, которыми все мы гордимся. Огромная благодарность за ваш нелегкий, но очень важный для всей страны и региона труд. Спасибо за те результаты, которые вы показали вместе с коллегами!», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, губернатор вручил селянам, победившим в трудовом соревновании, ключи от 14 автомобилей Лада Нива.

Фото: nso.ru

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: