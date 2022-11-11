Андрей Травников наградил лучших аграриев Новосибирской области

«Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности», — отметил губернатор.
Андрей Травников принял участие в церемонии награждения победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской области в 2022 году.
Награды из рук губернатора Андрея Травникова и первого заместителя Председателя Законодательного Собрания региона Андрея Панфёрова получили более 200 представителей АПК области.
Глава области поздравил работников отрасли с окончанием аграрного года, высоко оценил результаты, достигнутые сельских хозяйством региона.
«Вы в очередной раз доказали, что ничто не может заставить вас свернуть с обозначенного курса на повышение эффективности, производительности, поиска новых подходов в хозяйствовании. Не смотря ни на какие сложности и капризы погоды получен достойный результат. Хороший урожай зерновых и зернобобовых, мы вновь вторые в Сибири по объему производства. Достойные результаты по производительности – никого уже не удивишь урожайностью в 50 и более центнеров с гектара, в целом мы приблизились к показателям центрального Черноземья. Такие производственные показатели приносят и финансовый результат – это создает уверенность в том, что темпы развития хозяйств в следующем году будут достаточно высокими.
Сегодня в этом зале – лучшие представители нашего аграрного комплекса, как говорили в старые времена, настоящие стахановцы, которые умеют и любят работать, своим трудом вносят существенный вклад в результаты своих коллективов и хозяйств, всего агропромышленного комплекса, которыми все мы гордимся. Огромная благодарность за ваш нелегкий, но очень важный для всей страны и региона труд. Спасибо за те результаты, которые вы показали вместе с коллегами!», – подчеркнул глава региона.
Кроме того, губернатор вручил селянам, победившим в трудовом соревновании, ключи от 14 автомобилей Лада Нива.
Фото: nso.ru
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