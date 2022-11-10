Анатолий Локоть принес извинения за досрочное перекрытие улицы Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принес извинения за неудобства, вызванные досрочным перекрытием улицы Ленина. Напомним, ранее мэрия анонсировала, что проезд по одной из центральных городских улиц будет закрыт с 6 ноября, однако на деле движение перекрыли на два дня раньше.

«Я вынужден извиниться сегодня в прямом эфире за доставленные неудобства, беру ответственность на мэрию города Новосибирска», — сказал градоначальник в эфире радио «КП-Новосибирск».

По словам мэра, некоторые его подчиненные поступили «слишком ретиво» и понесут за это наказание. Анатолий Локоть подчеркнул, что к перекрытию движения в городе следует относиться ответственно и оповещать горожан заранее, а также быть верным собственным решениям.

Ранее возмущённые водители пожаловались на действия мэрии в Генпрокуратуру, требуя отменить перекрытие улицы. Предполагается, что улица Ленина останется пешеходной на время новогодних праздников — движение восстановят только 10 февраля 2023-го.

Фото: архивы пресс-служб