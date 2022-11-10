Свой бизнес и элитная недвижимость: что новосибирцы считают атрибутами богатых?

Новосибирцы назвали атрибуты богатого человека в ходе исследовании сервиса Работа.ру. Мнения о богатстве разделились. 32% опрошенных заявили, что богатым человеком может считаться тот, чей месячный доход превышает 1 млн рублей. 25% считают, что дохода от 300 000 до 500 000 рублей вполне достаточно для безбедной жизни.

Для 12% респондентов богатым считается человек с доходом от 100 000 до 300 000 рублей, а для 10% — от 50 000 до 100 000 рублей.

Что касается атрибутов богатого человека, то 60% опрошенных называют им наличие собственного бизнеса, 56% респондентов богатство оценивают наличием денег на счетах в банках, 41% жителей Новосибирска считают, что богатый человек должен владеть элитной недвижимостью.

Еще 36% жителей Новосибирска богатство оценивают дорогой машиной, 16% опрошенных - дорогими украшениями и аксессуарами, а 14% — брендовой одеждой и обувью. И лишь 6% опрошенных отметили в качестве атрибута богатого человека мудрость.