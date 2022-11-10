Какие профессии попали в список «самых благородных» по мнению новосибирцев?

На сайте по поиску работы SuperJob проводилось исследование по теме «самые благородные профессии».

Тройка лидеров, по мнению новосибирцев, оказалась такой:

Золото — у профессии врача (25% голосов).

Второе место было отдано педагогам — 10%.

Третье место заняли военнослужащие — 8%.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных, женщины — врачей и учителей.

Среди других самоотверженных профессий новосибирцы выделили спасателей МЧС, пожарных и дворников, инженеров и волонтеров, водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников и рабочих.

6% опрошенных думают, что абсолютно в любой профессии есть нравственные и благородные люди. А 9% респондентов, напротив, считают, что благородных профессий в настоящее время не существует.