Более 50% новосибирцев признались, что устали от своей работы

Каждый второй новосибирец заявил, что у стал от своей работы, следует из данных исследований hh.ru. 51% работников признались, что регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело» в контексте работы (по России – 46%). Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров, юристов (по 55%) и работников транспорта (52%).

«Интересно, что тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет — 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет —среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%», — говорится в исследовании.

Кроме того, 40% респондентов сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне все это надоело» возникают, но не слишком часто (по России — 42%). И лишь 7% новосибирцев никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%).