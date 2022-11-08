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Опрос: какая сумма требуется новосибирцам «для счастья»?

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В ходе исследования выяснилось, что «материальные аппетиты» мужчин выше, чем у женщин.

pxhere.com

Аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, что новосибирцам для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц.

При этом мужчинам нужно денег больше, чем женщинам: 226 и 182 тысяч рублей соответственно. Стоит отметить, что чем старше респонденты, тем выше их запросы, молодежь готова довольствоваться 150 тысячами рублей в месяц, в то время как граждане от 45 лет – 222 тысячами.

Также эксперты отметили, что чем больше доход у россиянина, тем больше и его денежные аппетиты: опрошенным с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч, в то время как респондентам, зарабатывающим от 80 тысяч рублей, уже требуется в среднем 255 тысяч.

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