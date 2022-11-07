530 миллионов рублей выделят Новосибирской области на ежемесячные детские выплаты

Новосибирской области будет направлено дополнительное финансирование на ежемесячные детские выплаты – более 530 млн рублей. Соответствующее решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «Принято решение направить дополнительно 530,2 млн рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, всего на эти цели в 2022 году в Новосибирскую область будет направлено 8,7 млрд рублей, а получить выплату смогут 104 090 детей».

Напомним, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет – мера государственной поддержки родителей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.