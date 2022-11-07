Как новосибирцы относятся к работе в праздничные дни?

Как показало исследование сервиса «Зарплата.ру», проведенное среди трудящихся граждан в возрасте от 18 до 55 лет, 27% респондентов решили не окатываться от работы в День народного единства и в последующие за праздником выходные дни.

Основной причиной желания подработать на праздниках среди новосибирцев стал небольшой размер зарплаты, так ответили 40% опрошенных. На втором месте оказалось желание быстрее закрыть имеющиеся кредиты (27%). Также жители не хотят ставить работу на паузу из-за возможности накопить деньги (20%), ради материальной подстраховки (7%). Всего для 6% опрошенных подработка – хобби.

Опрошенные подрабатывают в период праздников курьерами (20%), компьютерными мастерами (10%), работниками call-центра (9%), комплектовщиками товаров (8%), продавцами (7%), репетиторами по разным предметам/языкам (7%), таксистами (7%), промоутерами (5%), ведущими праздников (5%), бухгалтерами (4%), грузчиками (3%), официантами (3%).