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Более двух тысяч новосибирцев в этом году сменили имя

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В частности, за октябрь новое имя получили 213 жителей нашего региона.

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В текущем году больше двух тысяч жителей Новосибирской области официально сменили имя, сообщили в органах ЗАГС. Опубликованы данные за первые десять месяцев. В частности, только за октябрь новое имя получили 213 жителей нашего региона.

Для того, чтобы официально изменить имя, отчество или фамилию в России, необходимо обратиться в отдел ЗАГС по месту жительства или по месту регистрации рождения. Решение принимают в течение месяца после подачи заявления. Если человек достиг совершеннолетия, для смены имени нужно согласие обоих родителей, усыновителя или попечителя.

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