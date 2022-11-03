47 тысяч новосибирских семей получили сертификаты на областной семейный капитал

В Новосибирской области порядка 47 тысяч семей получили областной семейный капитал – одну их четырех выплат регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Как прокомментировала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, областной семейный капитал – одна из наиболее востребованных мер поддержки среди многодетных семей региона, которая реализуется в Новосибирской области с 2012 года и с 2019 года входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей с детьми» нацпроекта «Демография». Размер областного семейного капитала в текущем году составил 116648,61 рублей



Более 34 тысяч многодетных родителей уже распорядились средствами меры поддержки. Наиболее популярное направление использования сертификата, которое выбрали для себя 23,6 тысяч семей – улучшение жилищных условий. Далее следует приобретение автотранспорта: более 8 тысяч многодетных родителей при софинансировании государства купили машины. На обучение детей направили средства 1,6 тысяч семей. В перечне также – приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, обучение детей, социальная интеграция в общество ребенка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения.



Оформить заявление в электронном виде на меру поддержки можно на сайте Госуслуг, а также, обратившись в МФЦ или центр социальной поддержки населения по месту жительства. Подробная информация о действующих на территории Новосибирской области мерах поддержки размещена на сайте регионального министерства труда и социального развития. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-00-82.