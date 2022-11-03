Накануне Дня народного единства Андрей Травников наградил выдающихся новосибирцев

Накануне Дня народного единства губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области. Церемония прошла в большом зале правительства региона.

Губернатор Андрей Травников отметил, что церемония вручения государственных и региональных наград сплачивает и объединяет новосибирцев, служит подтверждением того, что человек, который годами добросовестно трудился – в итоге отмечается по заслугам и трудовым коллективом, и регионом, и страной – руководством нашего государства. «Значимость этой церемонии – в примере. Для каждого из вас, для ваших родных сегодняшнее события, безусловно, очень важное. Но оно также важно для всех, кто вас окружает – оно придаст силы вам для дальнейших трудов и достижений, послужит примером для всех, кто работает вместе с вами, и осознает, что своим трудом, добросовестностью, ответственностью можно достичь многого», – подчеркнул глава региона.