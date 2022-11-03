В какие месяцы новосибирцы предпочитают заключать брак?

В 2022 году свадебный ажиотаж пришелся на начало осени. В октябре сыграли свадьбы 2729 пар (для сравнения: в 2021 году — 1700 пар), а в сентябре текущего года — 2816 (в сентября прошлого года — 2250). Такие данные приводит Управление по делам ЗАГС региона.

Это самые высокие показатели в этом году. На третьем месте июль — в этом месяце новосибирцы заключили 2489 браков. Меньше всего матримониальных мероприятий оказалось в январе (806), мае (974) и феврале (1196).

До конца года остается еще два месяца, однако месяцы-лидеры вряд ли уступят свои позиции. В прошлом году ноябрь и декабрь не пользовались особой популярностью среди женихов и невест — 1229 и 1317 свадеб соответственно.