Новосибирцы рассказали, как выглядят их рабочие места

Онлайн-сервис SuperJob провел опрос и выяснил, что работающие новосибирцы чаще всего хранят у себя на столах. Как сообщили аналитики, главные атрибуты «рабочего интерьера» — сотовый телефон и кружка.

Мобильные телефоны, ежедневники, ручки и очки стали встречаться на рабочих местах чаще, а вот фотографии и сувениры – практически никогда.

Наиболее популярный предмет на рабочем столе – это смартфон. Более половины новосибирцев всегда его рядом – 52%. Причем мужчины держат его на расстоянии вытянутой руки чаще женщин.

Чашка на столе стоит у 15% опрошенных. У 10% рядом находится ежедневник или записная книжка, у 8% – ручка или карандаш, а у 5% – очки. Ноутбук стоит на рабочем мести всего у 5% респондентов, а ключи у 2%.

Самая малая часть опрошенных новосибирцев, лишь 14%, поделились, что предпочитают не загромождать рабочее пространство, поэтому их стол пуст в лучших традициях минимализма.