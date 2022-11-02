В Новосибирской области резко вырос спрос на услуги психологов

За период с марта по октябрь 2022 года число вакансий для психологов выросло в Новосибирской области на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных hh.ru. Количество вакансий выросло более чем в два раза, сейчас это более 150 предложений о работе.

«Чаще всего подобные вакансии открывают компании из направления «Наука и образование» (11%), «Медицина, фармацевтика» (10,5%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (3%)», — говорится в исследовании.

Компании ищут педагогов-психологов, корпоративных, детских и медицинских психологов, психологов-волонтеров, клинических психологов, авторов работ по психологии, помощники психолога и т.д.

Требования работодателей к кандидатам включают опыт работы по специальности, наличие высшего психологического образования, курсов повышения квалификации, соответствующих сертификатов. Специалист должен иметь навыки разработки оценочных методик и опыт индивидуального консультирования и психодиагностики, быть готовым разрабатывать и проводить психотерапевтические тренинги для разного уровня сотрудников.

Средняя предлагаемая зарплата для психологов в регионе составила 27,5 тысячи рублей, корпоративным психологам готовы платить больше – 50 тысяч рублей в среднем, а максимальные зарплатные предложения могут достигать 100 тысяч рублей.