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Новосибирцы оказались в топ-10 главных матершинников России

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Наш регион занял почетное десятое место по частоте употребления обсценной лексики.

Главными матершинниками среди жителей регионов России являются москвичи и петербуржцы. Такой вывод сделали аналитики агентства «Интериум», изучив комментарии с нецензурной лексикой в соцсетях.

Серебро рейтинга матерящихся регионов — у Севастополя. Также в топ-10 вошли Крым, Калининградская, Мурманская, Тюменская, Челябинская и Ростовская области, а на десятом месте расположилась Новосибирская область.

Больше всего мата, продолжают исследователи, используют пользователи социальной сети «ВКонтакте». Среди антилидеров оказался и YouTube — видеохостинг занял третье место. В целом с 2021 года количество мата в соцсетях выросло на 17%.

Отметим, что в аналогичном рейтинге прошлого года новосибирцы среди «фаворитов» не фигурировали.

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