Новосибирцы рассказали о причинах своего профессионального выгорания

Около 61% жителей Новосибирской области уверены, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки. Такой вывод следует из данных опроса hh.ru health tech компании AIBY. Более половины респондентов среди других причин указали низкую заплату (55%) и большой объем задач (51%). Еще 42% считают, что к выгоранию их приводит отсутствие теплых и доверительных отношений в коллективе. 26% — что их усталость связана с невозможностью гибкого графика и удаленной работы. 7% — что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

«Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также ИТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты активнее прочих ожиданиям жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования (50%)», — пишут авторы опроса.

Среди основных личных причин, способствующих выгоранию, новосибирцы называют неудовлетворенность своим финансовым состоянием (69%) и отсутствие возможности для полноценного отдыха (58%).