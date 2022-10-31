Четырехдневная рабочая неделя: сколько новосибирцев голосуют «за»?

Аналитики SuperJob провели опрос и выяснили, что каждый второй новосибирец (51%) поддерживает идею о сокращении рабочей недели, а среди опрошенных до 34 лет уровень поддержки достигает 63%. Среди сторонников укороченного трудового графика больше женщин, чем мужчин (54% против 65%).

Новосибирцы по-разному оценивают свои способности в том случае, если их рабочее время сократится. В 67% случаев трудящиеся жители считают, что 4-дневная занятость не помешает выполнять тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней, тогда как 23% считают это нереальным. Как правило, более уверенные в своих силах респонденты – люди, не достигшие 34 лет (76%).

Если 4-дневная рабочая неделя будет введена, то 30% опрошенных хотели бы еще один свободный день провести с семьей и детьми, 23% предпочтут отдохнуть, 15% выразили намерение заняться повышением квалификации и изучением иностранных языков. Каждый седьмой (16%) считает, что это хороший повод найти подработку, а каждый девятый (11%) уделил бы время домашним делам. С удовольствием потратят день на хобби 9% опрошенных, на спорт и прогулки — 7%, на личные дела — 6%.